«Украинская правда»: делегация Киева опаздывает на переговоры с РФ

Переговоры Москвы и Киева начнутся через несколько часов, так как украинская делегация добирается до границы дольше запланированного времени. Об этом в эфире «Украинской правды» сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

По его словам, маршрут изменён в связи с «мерами безопасности».

Чтобы обеспечить максимальную безопасность делегации, она поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение, — пояснил Вениславский.

На момент, пока делегация добирается на границу с Белоруссией, Евросоюз уже объявил очередной пакет санкций против России и поэтому закрыто всё воздушное пространство для самолётов РФ над Европой.

Украинская и российская стороны договорились о проведении переговоров у пункта пропуска «Александровка — Вильча» в Белоруссии. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».