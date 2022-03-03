Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

Украинская делегация вылетела на вертолётах на переговоры с Россией. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter-аккаунте.

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём, — говорится в сообщении.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — ÐÐ¸Ñ Ð°Ð¹Ð»Ð¾ ÐÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÑÐº (@Podolyak_M) March 3, 2022

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией планируют начать через несколько часов. По его словам, «программой-минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров.

Далее по обстоятельствам, — резюмировал он.

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.