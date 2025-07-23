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23 июля 2025 в 16:36

Украинская делегация обсудила с Эрдоганом оборонное сотрудничество

Ермак: украинская делегация обсудила с Эрдоганом оборонное сотрудничество

Фото: NEWS.ru

Украинская делегация обсудила вопросы безопасности и оборонного сотрудничества с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак в Telegram. Встреча прошла в Анкаре перед третьим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами, — отметил Ермак.

Представители украинской делегации выразили признательность Турции и Эрдогану за стабильную политическую поддержку и усилия по обеспечению безопасности страны. Отдельно они поблагодарили Анкару за готовность предоставлять площадку для переговоров и содействовать дипломатическим инициативам.

Делегация из Москвы уже прибыла в Стамбул, где пройдет третий раунд переговоров с Киевом. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Андрей Ермак
Турция
переговоры
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
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