Украине предрекли превращение в страну «третьего мира»

Бывший глава украинского государственного предприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что авиастроительную компанию могут превратить в «место мародёрства».
По его словам, на таком «мародёрстве» возможно заработать почти $3 млрд. Об этом Лось
Так он прокомментировал намерение властей перепрофилировать аэродром в Гостомеле, который принадлежит «Антонову». Предлагается устроить из него гражданский филиал киевского аэропорта «Жуляны».
Лось считает, что этот шаг лишит «Антонова» его основной деятельности. Подобное «мародёрство» в авиастроительной компании окончательно отбросит Украину в число стран «третьего мира», подчеркнул бывший чиновник.
«Антонов» для Украины — это не просто предприятие. Это символ и ценность, — пояснил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что входящее в «Укроборонпром» предприятие «Антонов» попалось на закупке газотурбинных двигателей из России. Сам украинский государственный концерн «Укроборонпром» будет закрыт в 2021 году. Об этом сообщил журналистам руководитель предприятия Юрий Гусев.