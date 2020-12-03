Украине предрекли превращение в страну «третьего мира»

https://static.news.ru/photo/6bc5df60-35da-11eb-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Beltyukov/CC 3.0/wikipedia.org

Бывший глава украинского государственного предприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что авиастроительную компанию могут превратить в «место мародёрства».

По его словам, на таком «мародёрстве» возможно заработать почти $3 млрд. Об этом Лось рассказал в эфире YouTube-канала «Хвиля».

Так он прокомментировал намерение властей перепрофилировать аэродром в Гостомеле, который принадлежит «Антонову». Предлагается устроить из него гражданский филиал киевского аэропорта «Жуляны».

Лось считает, что этот шаг лишит «Антонова» его основной деятельности. Подобное «мародёрство» в авиастроительной компании окончательно отбросит Украину в число стран «третьего мира», подчеркнул бывший чиновник.

«Антонов» для Украины — это не просто предприятие. Это символ и ценность, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что входящее в «Укроборонпром» предприятие «Антонов» попалось на закупке газотурбинных двигателей из России. Сам украинский государственный концерн «Укроборонпром» будет закрыт в 2021 году. Об этом сообщил журналистам руководитель предприятия Юрий Гусев.