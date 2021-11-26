Украине предрекли потерю территорий по крымскому сценарию

Отказ от «Минска-2» приведёт к процессу дробления Украины и переходу её территорий к России по крымскому сценарию, заявил киевский журналист Владимир Скачко. В интервью телеканалу Topinform он подчеркнул, что первыми к Москве отойдут Донецкая и Луганская области.

Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР, — сказал Скачко.

По его словам, Москва не собирается отступать от Минских соглашений и в Кремле ясно дают это понять.

В сентябре похожую позицию высказывал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он заявил, что Россия работает над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. По его словам, Кремль намерен разделить государство на восемь частей.

При этом Тука уточнил, что подобное положение дел вовсе не означает прекращения работы со стороны РФ в этом направлении. Экс-глава администрации отмечал, что для такого разделения Украины Москве не обязательно задействовать вооружённые силы — события могут развиваться по крымскому сценарию 2014 года или же по сценарию Донбасса.