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Попавший в аварию бензовоз взорвался на востоке Танзании, когда люди пытались выкачать из него топливо. В результате происшествия погибли по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщила полиция Танзании, пишет Associated Press. Региональный комиссар полиции Стивен Кабве рассказал, что помимо погибших, многие жители города Морогоро, где произошёл взрыв, получили сильные ожоги. По словам свидетелей,...