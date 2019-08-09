Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Граждане Украины зарегистрировали петицию с просьбой провести денежную реформу в стране и сделать доллар национальной валютой.

В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США, — сказал автор.

Петиция была зарегистрирована 7 августа. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.

Как ранее писал News.ru, в первом квартале 2019 года Москва сократила долю расчётов в американской национальной валюте по экспорту в страны Евросоюза, БРИКС и Китай.

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