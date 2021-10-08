Украинцев предупредили о скорой трагедии из-за российского газа

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолёты, брошенные американскими военными в Афганистане. На митинге своих сторонников в Айове, трансляцию с которого вели американские СМИ, он отметил, что вскоре можно ожидать появления у противников новой техники.

У России и Китая уже есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро они соберут лучшую технику, — подчеркнул Трамп. Он добавил, что покидавшие Афганистан американские войска...