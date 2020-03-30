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По данным на 30 марта, в мире насчитывается 712 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 626 человек, поправились более 148 тысяч. Только за сутки, число подтверждённых случаев заболевания в мире выросло на 48 922 тысячи, скончавшихся — на 2 597.

На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 142 106 инфицированных и 2 479 смертельных случаев, — сообщила газета South China Morning Post. В Европе...