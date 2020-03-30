Украинский кабинет министров на внеочередном заседании поддержал инициативу главы Министерства здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.
Принятое правительством постановление предусматривает необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами, заражёнными COVID-19, которым не требуется госпитализация, а также теми, кто контактировал с инфицированными.
Мы должны защитить украинцев. Действовать надо быстро и решительно, — заявил Емец.
Как писал NEWS.ru, вернувшихся из-за рубежа граждан Украины обязали соблюдать режим обсервации. По последним данным, в Незалежной коронавирусной инфекцией заразились 480 человек, 11 пациентов скончались.
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