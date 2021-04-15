Украина жалуется на действия катеров ФСБ в Азовском море

https://static.news.ru/photo/12bb770a-9e16-11eb-b3f1-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Киеве заявили о попытках катеров ФСБ РФ препятствовать действиям лодочной группы ВМС Украины в Азовском море. По словам представителя ВСУ, действия россиян были безуспешны.

По мнению украинской стороны, Россия продолжает нарушать нормы международного морского права. Так, в ночь на 15 апреля катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку воспрепятствовать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, несущей боевое дежурство.

Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи, — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».

В Киеве подчеркнули, что сотрудники ВМС и дальше будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

Как писал NEWS.ru, десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии ВМФ РФ начали межфлотский переход в Чёрное море, рассказали журналистам представители Южного военного округа (ЮВО). Около 10 единиц техники покинули пункт базирования в Махачкале (Дагестан). Манёвры станут частью контрольной проверки за зимний период обучения.