Россия перебросит военные катера из Каспийского моря в Чёрное

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Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии ВМФ РФ начали межфлотский переход в Чёрное море, рассказали журналистам представители Южного военного округа (ЮВО). Около 10 единиц техники покинули пункт базирования в Махачкале (Дагестан). Манёвры станут частью контрольной проверки за зимний период обучения.

При подготовке к переходу командиры катеров [Каспийской флотилии], вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон, — пишет ТАСС со ссылкой на ЮВО.

Ведомство отметило, что экипажи отработают отражение морских и воздушных десантов условного противника. К тренировкам привлекут морскую пехоту и береговые войска ЧФ РФ и Каспийской флотилии. Накануне проверки боеготовности начались в армии РФ после соответствующего распоряжения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Руководитель министерства потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасности во время передвижения эшелонов со спецтехникой. По информации министерства, в апреле ВС РФ проведут 4048 мероприятий различного масштаба. Из них 812 — двусторонние, 101 пройдёт на полигоне, 520 — на объектах учебно-материальной базы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. По информации Минобороны РФ, в расчётное время снаряд поразил цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км.