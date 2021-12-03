Украина заявила о чёрном списке Путина

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о некоем «чёрном списке», который может стать «ключом» к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее. Там всё это стоит. Он идет по чёрному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет, — заявил Луценко в эфире Пятого канала.

По мнению бывшего генпрокурора Украины, переговоры между лидерами России и Украины могут начаться только после того, как будут арестованы люди из чёрного списка. Откуда у Юрия Луценко взялись такие данные, не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что хотел бы вести переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, так как они могут быть очень результативными. Кремль в ответ на это отвечал, что Москва никогда не была против переговоров с Киевом, но спектр темы разговора необходимо определить.

На данный момент переговоров о встрече Путина с Зеленским не ведётся.

Ранее американская разведка предупредила о возможном планировании Россией массированного военного наступления на Украину с участием 175 тысяч военнослужащих. Согласно опубликованной карте, большое сосредоточение войск наблюдается в районе Ельни в Смоленской области, села Боево в Воронежской области, посёлка Персиановский в Ростовской области, а также в районе посёлка Новоозёрный в Крыму.