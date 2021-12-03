В США опубликовали карту передвижения войск РФ у границы с Украиной

Американская разведка предупредила о планировании Россией массированного военного наступления на Украину с участием 175 000 военнослужащих. Согласно опубликованной карте большое сосредоточение войск наблюдается в районе Ельни в Смоленской области, села Боево в Воронежской области, посёлка Персиановка в Ростовской области и в районе Новоозёрного в Крыму. В наступлении могут принять участие до 100 батальонных тактических групп, сообщает The Washington Post.

В планах России масштабное военное наступление на Украину уже в начале 2022 года. Силы будут вдвое превышать те, которые мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины, — передаёт издание слова официального представителя администрации.

Отмечается, что Кремль направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО и что альянс будет воздерживаться от определенных военных действий на территории Украины и вокруг ней. Кризис вызвал опасения по поводу возобновления войны на европейской территории и произошёл в преддверии запланированной виртуальной встречи между президентом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, вторжение российских войск на украинскую территорию может обернуться для Европы миллионами беженцев, продовольственным кризисом и разрушением международного порядка.

Ранее о возможном наступлении России на Украину в начале 2022 года сообщило издание Associated Press. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские вооружённые силы на российской территории являются законным правом суверенного государства.