Украина запросила у МВФ экстренное финансирование

Украина в экстренном порядке запросила у МВФ финансирование в связи с проведением Россией военной спецоперацией на территории страны. МВФ изучает возможность выделить Киеву финансовую поддержку на $2,2 млрд, говорится в заявлении директора фонда Кристалины Георгиевой.

Мы изучаем все варианты дальнейшей финансовой поддержки [Украины], в том числе в рамках существующего соглашения о резервировании на сумму $2,2 млрд. Также власти [Украины] запросили у МВФ экстренное финансирование, — сказано в сообщении.

Георгиева отметила, что у МВФ есть несколько инструментов для помощи Киеву, они будут обсуждаться по мере «развития ситуации». Глава фонда пообещала, что его сотрудники будут «тесно сотрудничать» с украинскими властями и всячески поддерживать Украину.

Мы также продолжим работать рука об руку с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации нашей поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины, — сказала Георгиева.

В январе Евросоюз решил предоставить Украине €1,2 млрд, США пообещали военную помощь на $200 млн, но позже предоставили Киеву кредит €1 млрд. Британские власти накануне спецоперации пообещали выделить Украине кредит до $500 млн.

Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить Украине кредит на €200 млн, а также финансовые гарантии на €1 млрд. Под них Киев может в будущем получить кредиты в любых французских банках.