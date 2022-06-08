Украина захотела купить у Израиля «Железный купол» Посол Киева Корнейчук: Украина хочет приобрести у Израиля систему ПРО «Железный купол»

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Газета Jerusalem Post сообщила о том, что власти Украины хотят приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол». Этой информацией поделился с изданием посол Киева в Иерусалиме Евгений Корнейчук.

Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности <...>. Нам нужна помощь Израиля <...>. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол», — сказал дипломат.

Корнейчук подчеркнул, что Киеву не нужно «пожертвование» системы ПВО.

Нам не нужно пожертвование, мы хотим купить его, — сказал посол.

Ранее сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.