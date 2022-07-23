«Украина забыта»: Пушков про решение Fitch понизить рейтинг страны Пушков заявил, что Запад забыл про Украину из-за понижения рейтинга Fitch

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад совершенно забыл про Украину, находясь при этом в бесконечной экономической войне против России. Так политик отреагировал на решение рейтингового агентства Fitch понизить рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Он при этом добавил, что западные страны относятся к потенциалу страны, словно это «территория на выброс».

В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что экономические перспективы Украины практически безнадежны.

Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина обладает объёмами готового к экспорту зерна на сумму порядка $10 млрд. Он также отметил, что все пункты подписанного в Стамбуле соглашения полностью отвечают интересам страны. Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана за их усилия в восстановлении украинского морского порта. При этом политик не исключил провокаций со стороны России.