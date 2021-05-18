Украина возвела больше половины стены на границе с Россией

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Украинские власти больше чем на половину построили фортификационные сооружения на границе с Россией, которые получили название «Стена». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на запросы организации StateWatch.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что работы по реализации проекта завершены на 51,4%. Сооружение начали возводить ещё в 2014 году, но почти пять лет ушло на разработку законопроектов, которые позволили освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства государственной границы.

Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счёт государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн, — говорится в ответе на запрос StateWatch.

При этом в Госпогранслужбе Украины не ответили, почему были допущены потери из государственного бюджета.

В 2014 году украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что власти приняли решение о строительстве стены, которая защитит страну от вторжения России. Проект должен был обойтись бюджету в 4 млрд гривен и завершиться в 2018 году. Но это не было сделано из-за недостатка финансирования. В 2020 году было известно, что на строительство фортификационных сооружений было потрачено 1,7 млрд гривен.