Украина проводит подготовку к прекращению огня в Донбассе

https://static.news.ru/photo/b2b59728-ceae-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинские силовики сообщили о проведении подготовки к прекращению огня в Донбассе. Это первый подобный случай за весь период проведения операции объединённых сил.

Подразделения из состава объединённых сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, — цитирует штаб операции РИА Новости.

Однако силовики выразили готовность к возможным провокациям со стороны ЛДНР с целью сорвать перемирие. Сейчас дополнительные меры по усилению режима прекращения огня внедряются на местах.

Контроль за операцией будут осуществлять специально командированные украинские войска. Они имеют большой боевой опыт и непосредственно участвовали в миссиях под эгидой ООН.

Также штаб операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя, — отметили в штабе.

NEWS.ru ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля.