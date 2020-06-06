Украина пригласила Германию стать посредником в общении с РФ по Донбассу

Украинский МИД передал немецкой стороне «конкретные предложения» по прекращению огня в Донбассе, чтобы Германия согласовала документ с Россией.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отказался раскрыть детали украинского плана мирного урегулирования, но отметил, что условия отличаются от «абсолютно неприемлемых», которые предлагает Россия.
Мы готовы вести разговор с россиянами напрямую, но также мы привлекли потенциал немецкой дипломатии для того, чтобы провести эти консультации, — цитирует Кулебу ТАСС.
Министр полностью отверг возможность переговоров с руководством самопровозглашённых республик Донбасса, отметив, что Киев будет вести переговоры только с российской стороной.
Как писал NEWS.ru, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил провести переговоры по Донбассу в будапештском формате без участия РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал такую идею «придумкой в стиле фэнтези».