Украина пригласила Германию стать посредником в общении с РФ по Донбассу

https://static.news.ru/photo/e9701722-a82d-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Украинский МИД передал немецкой стороне «конкретные предложения» по прекращению огня в Донбассе, чтобы Германия согласовала документ с Россией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отказался раскрыть детали украинского плана мирного урегулирования, но отметил, что условия отличаются от «абсолютно неприемлемых», которые предлагает Россия.

Мы готовы вести разговор с россиянами напрямую, но также мы привлекли потенциал немецкой дипломатии для того, чтобы провести эти консультации, — цитирует Кулебу ТАСС.

Министр полностью отверг возможность переговоров с руководством самопровозглашённых республик Донбасса, отметив, что Киев будет вести переговоры только с российской стороной.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил провести переговоры по Донбассу в будапештском формате без участия РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал такую идею «придумкой в стиле фэнтези».