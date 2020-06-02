Пушков отнёс идею вице-премьера Украины о Донбассе к жанру фэнтези

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил инициативу вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России. По его словам, идею можно назвать «придумкой в стиле фэнтези».
Политика Украины «ушла» в слова и формулы, лишённые содержания, отметил сенатор в своём Twitter.
Главы МИД меняются — пустота остаётся. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези, — говорится в сообщении Пушкова.
— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) June 2, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что желание Киева провести переговоры по Донбассу без участия России говорит только о несостоятельности руководства страны. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат назвал бредом и глупостью утверждения о том, что Россия якобы напала на Украину.