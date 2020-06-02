Пушков отнёс идею вице-премьера Украины о Донбассе к жанру фэнтези

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «национальная идея» об «освобождении» Крыма перестаёт быть актуальной. По его словам, доказательством этого является тот факт, что политики в Киеве начали обсуждение вопроса о поставках воды на полуостров.

Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, — отметил Климкин в эфире телеканала ICTV. При этом нынешний министр иностранных дел Украины...