На Украине объяснили бессмысленность покупки кораблей у Турции

На Украине планируют ввести в состав военно-морских сил корветы, заказанные в Турции, но вооружения для того, чтобы их оснастить, нет, заявил председатель правления украинского милитарного центра Тарас Чмут. Его слова приводит издание «Главред».

Корветы нужны Украине для усиления своих ВМС в прибрежной зоне, а также для участия в совместных манёврах с НАТО. Стратегия перевооружения направлена на повышение качественной составляющей морских сил, а на данный момент у Украины нет зенитно-ракетных комплексов, противокорабельных ракет и даже торпедных аппаратов, пояснил специалист. Первый корвет поступит с турецких судостроительных предприятий в 2023 году, окончательное оснащение пройдёт на Украине.

Но не в 2021 году, когда у нас нет ни одного зенитно-ракетного комплекса на флоте, ни противокорабельного комплекса, ни гидроакустического комплекса и торпедных аппаратов. Мы стараемся, не имея базовых возможностей, купить что-то сложное и дорогое, — рассказал эксперт.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция заложила первый корабль по заказу Украины. На данный момент некоторые украинские военные проходят подготовку на территории Турции. Вооружённые силы, по словам украинского лидера, также планируют реализовать программу усиления морской авиации. В рамках этого планируется закупить партию боевых дронов Bayraktar TB 2.

Ранее в МИД Турции заявили, что закупка турецкого вооружения не направлена против России. Договор заключён без предварительных условий. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что у его страны очень качественный военно-промышленный комплекс и всегда найдётся покупатель на военную продукцию.