https://static.news.ru/photo/53c68d2c-435c-11ea-9d13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Власти Украины утвердили списки для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией и рядом районов Донецкой и Луганской областей, сообщил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

По его словам, украинская сторона передала список для обмена с Донбассом 29 января в ходе заседания трёхсторонней контактной группы по в Минске.

Два этих трека сегодня в работе, и никто темп, который мы взяли, по обмену, чтобы все наши в люди в максимальные сроки были возвращены, не снижает, — подчеркнул он.

Ермак добавил, что власти Украины продолжают работать над данным вопросом каждый день, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает начало работы с Россией в рамках «нормандской четвёрки». По словам политика, некоторые договорённости уже воплотились в жизнь, в частности, обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. При этом он подчеркнул, что «видит свет» в вопросе полного прекращения конфликта в регионе.