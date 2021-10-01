Украина переориентирует транзит газа с Венгрии на другие направления

Импорт газа на Украине будет вынужденно переориентирован с Венгрии на Польшу, Румынию и Словакию, сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова в эфире телеканала «Украина 24». Ранее «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию.

Сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения — с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счёт тех соединений, — сказала Белькова.

По её словам, венгерское направление стало одним из наиболее перспективных для импорта газа в режиме виртуального реверса в Украину, что было выгодным для обеих сторон. Однако в связи со сложившейся ситуацией без физического транзита Украина теряет возможность виртуального реверса, а Венгрия не сможет воспользоваться хранилищами и объединениями двух рынков.

Ранее депутат Верховной рады Украины София Федына заявила, что в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины. Это может оказаться невыгодным для Евросоюза и усилить зависимость его членов от России.