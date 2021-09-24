Украина объяснила свою жёсткую риторику в ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил жёсткую риторику страны в адрес ООН усталостью предупреждать мир о новых вызовах, с которыми пришлось столкнуться другим. По его словам, Украина готова действовать и вести страны за собой, сообщает «Укринформ».

Он считает, что ООН и международная политика нуждаются в изменениях, а также раскритиковал Организацию Объединённых Наций за то, что она уделяет внимание только решению «удобных» для себя проблем.

С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для чёткой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН, — заявил Кулеба, добавив, что Украина готова «подстёгивать» смелость ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время ООН получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам мира, вместо того чтобы заниматься на родине реформами. Так политик отреагировал на появление доклада Счётной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.

В обнародованном 23 сентября документе в связи с этим аудиторы ЕCA рекомендовали Евросоюзу разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия олигархам на Украине.