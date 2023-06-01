Украина недовольна темпами поставок оружия из Канады CBC: на Украине выражают недовольство темпами поставок оружия из Канады

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады, сообщает телеканал CBC. По его данным, Киев призвал предоставить ему прямой доступ к оборонной сфере Канады.

Украинские чиновники в Киеве в частном порядке выразили недовольство темпами поставок и за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу, — подчеркивает телеканал.

На CBC рассказали, что министр обороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением на ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. Украинский чиновник выразил надежду, что в новый обзор оборонной политики страны включат положение об обязательствах перед Киевом.

Пока власти Оттавы не назвали сроки публикации документа. Согласно телеканалу, на Канаду давит международное сообщество, настаивая на подготовке плана до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее сообщалось,что Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9. Кроме того, Оттава в ближайшие недели отправит один миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4800 автоматов. Таким образом, к лету Киев получит больше 20 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов.