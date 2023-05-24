Украина захотела сохранить транзит российского газа WP: Киев настоял на сохранении транзита нефти и газа из России через Украину

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Власти Украины и «Нафтогаз» хотят сохранить транзит российского газа и нефти через территорию страны, сообщила The Washington Post. По информации издания, Киеву выгодно продолжение прокачки топлива из РФ в том числе для сохранения доходов.

«Нафтогаз» и высокопоставленные политические лидеры настаивают на том, что Украина не может и не должна закрывать трубопроводы как для того, чтобы претендовать на остаточный доход, так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависят от российских нефти и газа, — говорится в статье.

WP отмечает, что украинские власти требуют от Запада ужесточения санкций против России вплоть до полного разрыва экономических связей, однако у самого Киева нет другого выбора, кроме как поддерживать коммерческое партнерство с Россией. Руководство Украины оправдывается тем, что это дает стране рычаги влияния на Москву и позволяет ограничить количество мест, по которым могут нанести ракетные удары, пишет издание.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского предложил западным странам запретить поставки газа из России в страны ЕС через все трубопроводы, кроме украинского. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал такой метод борьбы с Россией странным, предположив, что Запад, вероятнее всего, отвергнет такую идею.