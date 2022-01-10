«Украина не Казахстан»: Киев исключил «внешнее вмешательство»

Наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» - избежать вмешательства внешних сил. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы журналистов. Её слова передаёт ТАСС.

Украина не Казахстан, и главный ответ - обеспечение внутренней устойчивости... У нас, в отличие от Казахстана, прочное экспертное сообщество, гражданское общество и сильная оппозиция. У нас есть международное единство, которое осуждает агрессию России против Украины. У нас нет постсоветских структур, которые имеются в Казахстане, которые позволили бы провести внешнее вмешательство, — заявила она.

Стефанишина добавила, что Киев проводит реформы, борется «с российской агрессией» и вместе с международным сообществом осуждаем незаконные действия агрессора.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение и принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения главы государства.