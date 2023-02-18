«Ударили ножом в спину»: разведчик Риттер заявил, что США предали Германию Разведчик США Риттер: Вашингтон предаст любого союзника по НАТО ради собственной выгоды

Фото: Gerald Matzka / ZB / Global Look Press

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды. Он добавил, что угрозой «номер один» для Альянса являются Соединенные Штаты. По его словам, Германия стала «неудобной» для американского руководства из-за желания получать дешевый российский газ.

Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо: угроза «номер один» для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию! Когда Германия стала «неудобной» из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину! — сказал Риттер.

Он отметил, что США используют НАТО как инструмент, который можно сломать, когда это будет необходимо. По этой причине, считает Риттер, у Альянса нет причины существовать.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Дипломат добавил, что российский МИД продолжит работу, чтобы это не осталось без последствий для Вашингтона. Он назвал диверсию возмутительной. По его словам, это был «террористический акт неслыханных масштабов». Он добавил, что Россия больше не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на «Северных потоках».