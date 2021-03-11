Удар в сердце: последствия скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл

Пока драматический сериал «Корона» о жизни британской королевской семьи собирает престижные кинонаграды, настоящая драма разворачивается в реальном Букингемском дворце. Если вы ещё не в курсе, опальный принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл дали большое интервью американской телезвезде Опре Уинфри. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца. Самые горячие и актуальные подробности главного светского скандала года — в материале NEWS.ru.