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Удар в сердце: последствия скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл

09:33, 12 марта 2021 18
Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока драматический сериал «Корона» о жизни британской королевской семьи собирает престижные кинонаграды, настоящая драма разворачивается в реальном Букингемском дворце. Если вы ещё не в курсе, опальный принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл дали большое интервью американской телезвезде Опре Уинфри. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца. Самые горячие и актуальные подробности главного светского скандала года — в материале NEWS.ru.

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