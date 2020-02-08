Учёные сообщили о нескольких сценариях развития глобального потепления. По мнению различных специалистов, все они предполагают более высокий темп повышения температуры, чем думали ранее.
С помощью моделирования земной системы специалисты определили влияние таяния ледяного покрова, влажности почвы и облаков на планету. Так, учёные выяснили, что при нагреве земной коры на 3 градуса по Цельсию Землю ожидают затопленные города, сельскохозяйственные сбои и смертельная жара. И это только один из возможных вариантов. На сегодняшний день их существует более сотни,
Ранее NEWS.ru информировал о катастрофе, которую предрекли России учёные. В ближайшие годы в стране существенно вырастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства. Это связано с резким повышением температуры воздуха. За последние несколько лет она выросла на 0,43 градуса по Цельсию.
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