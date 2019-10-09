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Учёные предупредили о негативных для России последствиях глобального потепления. Согласно их данным, уже в ближайшие годы в стране существенно вырастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства. Всё это вызвано резким повышением температуры приземного воздуха. За последние 10 лет этот показатель вырос на 0,43 градуса.

Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления, — сообщили специалисты.

В Росгидромете отметили, что особую опасность для нашей страны представляет таяние вечной мерзлоты, которая занимает более 60% территории России. В результате стремительного сокращения толщины морского льда происходит повреждение трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач. Дальнейшее повышение температуры может обернуться эпидемиями, отмечает « URA.RU ».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на территории средней полосы России постепенно увеличивается летний период и сокращается зимний. По словам специалиста, в Москве средние показатели на январь уже повысились на два градуса. С летней температурой происходит аналогичный процесс, писал News.ru.