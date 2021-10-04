Учёные разработали вакцину против неизлечимой болезни

Учёные США разработали экспериментальную вакцину против ревматоидного артрита, сообщает РИА Новости. Это воспалительное заболевание, характеризующееся симметричным поражением суставов и воспалением внутренних органов, в настоящий момент считается неизлечимым.

Несмотря на высокую распространённость, лекарства от этого заболевания нет, и мы не до конца знаем, что его вызывает. Впрочем, это верно почти для всех аутоиммунных заболеваний, что затрудняет их лечение или профилактику, - приводит агентство слова руководителя исследования доктора Риту Чакраварти (Ritu Chakravarti), доцента Колледжа медицины и наук о жизни.

По её словам, заболевание полностью исчезло у животных, которым вкололи разработанный препарат. Если вакцину смогут довести до клинических испытаний, это станет революционным прорывом, считает учёный. Кроме того, помимо подавления развития артрита, вакцина значительно улучшила качество костей.

Отмечается, что при создании вакцины исследователи руководствовались совершенно иным подходом, чем тот, что применяется в ныне существующих лекарствах против болезни. Поэтому они надеются, что новое средство сможет не только лечить, но и предотвращать ревматоидный артрит. Сообщается, что данной болезнью страдают миллионы людей на планете.

Ранее стало известно, что группа учёных Исследовательского института армии Уолтера Рида в США работает над созданием универсальной вакцины, способной защитить от заражения всеми видами коронавируса. По их прогнозам, на получение препарата может потребоваться несколько лет, сообщает The Wall Street Journal.