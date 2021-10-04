В США начали разработку вакцины от всех видов коронавируса

В США группа учёных Исследовательского института армии Уолтера Рида работает над созданием универсальной вакцины, способной защитить от заражения всеми видами коронавируса. По их прогнозам, на получение препарата может потребоваться несколько лет, сообщает The Wall Street Journal.

Директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвон Моджаррад отметил, что за последние 18 лет появились три новых вида коронавируса, которые стали причинами эпидемий. Вполне вероятно, что через какое-то время может появиться новый вирус. В связи с этим необходимо создать вакцину, которая станет препятствием для его распространения по всему земному шару.

Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий, — пояснил учёный.

Издание отмечает, что в настоящее время большинство учёных сосредоточены на создании препарата от коронавируса SARS-CoV, стоящего за COVID-19, поскольку он вызывает наибольшую тревогу. Над созданием универсальной вакцины работают около двух десятков исследовательских групп по всему миру.

Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что человечество непременно столкнётся в будущем с новым вирусом Х. Его характеристики и место появления пока неизвестны, однако, по словам учёного, люди уже сейчас должны начать совместную работу над будущей проблемой.