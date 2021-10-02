Китайский учёный предсказал появление вируса Х

Человечество обязательно столкнётся с новым вирусом в будущем. Об этом заявил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу, выступая на международном форуме науки и технологий в обществе. Слова учёного приводит РИА Новости.

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать, — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что в будущем человечеству обязательно придётся столкнуться с так называемым вирусом Х: его характеристики в настоящий момент никому не известны и он может появиться в любой точке земного шара в любое время. В связи с этим, по мнению Гао Фу, люди мира должны совместно работать над решением проблемы, чтобы сохранить своё будущее.

В связи с чем я предлагаю «принцип четырёх C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination), — сказал учёный.

Особенно он отметил обмен информацией, поскольку именно этот фактор со стороны Китая дал возможность учёным по всему миру начать работу по созданию вакцины от коронавируса в очень сжатые сроки.

Ежегодный форум «Наука и технологии в обществе» стартовал 3 октября в онлайн-формате. В нём традиционно участвуют представители правительств, главы компаний и руководители научных центров из разных стран. До пандемии мероприятие проводилось в японском Киото.

Ранее директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи перечислил меры, позволяющие подготовиться к следующей пандемии, которая, по его словам, неминуема. Учёный завил, что нужно выявлять приоритетные патогены, которые способны её вызвать, а также улучшать способы создания вакцин.