Ученые NASA получили загадочное сообщение с «Вояджера-1» Ученые NASA получили сообщение из набора единиц и нулей с «Вояджера-1»

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Ученые NASA получили загадочное сообщение с зонда «Вояджер-1», запущенного в космос в 1977 году, пишет LIFE.ru. В очередном «пакете» данных от научных приборов не поступило никакой информации, а текущее состояние космического аппарата вызвало вопросы у специалистов: они получили только набор единиц и нулей, которые не получилось интерпретировать.

Как уточняет издание, причина возможной неисправности связана с проблемами в бортовом компьютере, который собирает данные и передает для дальнейшей отправки на Землю. Ученые даже пытались перезагрузить компьютер, но это не помогло. При этом в NASA паники из-за данной ситуации нет: там ожидают, что вскоре связь с «Вояджером-1» может полностью оборваться.

По расчетам ученых, зонд уже несколько лет назад покинул условные пределы Солнечной системы. Космический аппарат находится в 24 млрд км от Земли, а на отправку одного пакета информации людям требуется около 22,5 часов. Для экономии энергии из 10 приборов работать оставили только четыре. В NASA ожидают, что связь с «Вояджером-1» пропадет к 2025 году.

Физик Александр Курилов ранее предположил, что доставленные образцы грунта с астероида Бенну помогут раскрыть тайну появления жизни на Земле. Он отметил, что привезенный материал содержит свидетельства наличия воды и углерода — главных компонентов для формирования живых организмов.