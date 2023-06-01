Учения с российскими «Искандерами» в Белоруссии напугали США Military Watch: «Искандеры» в Белоруссии превышают возможности западных систем-перехватчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия передала Белоруссии ценный оборонительный актив — тактические комплексы «Искандер-М», которые Минск уже задействовал в своих военных учениях, отметили аналитики американского издания Military Watch. Как пишет «ПолитРоссия», эксперты указывают, что по своим характеристикам «Искандеры» превосходят западные системы перехвата.

В Белоруссии прошли военные занятия по управлению ракетными ударами с участием подразделений, вооруженных тактическими комплексами «Искандер-М», полученными от России. Как отметили американские эксперты, Минск провел имитацию ударов по условному противнику.

Ракеты «Искандер-М» используют полубаллистические траектории с апогеем 50 км. Их скорость, близкая к 9 Махам, и способность выполнять обширные маневры в полете выводят их летные характеристики на показатели, превышающие возможности систем-перехватчиков, подобных Patriot, — констатировали обозреватели Military Watch.

По их мнению, Белоруссия и Россия в значительной степени полагаются на системы «Искандер» для противодействия силам НАТО, поэтому ожидается, что эти комплексы могут оснастить и ракетами нового поколения, в том числе гиперзвуковыми планирующими аппаратами, которые еще труднее перехватить.

Как напоминает российское издание, в 1990-х годах Белоруссия унаследовала часть ядерного арсенала СССР, сохранив основную часть советской ядерной инфраструктуры нетронутой, несмотря на давление со стороны соседей с целью ее уничтожения. В условиях современной геополитической ситуации Москва и Минск договорились разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие и передать белорусским военным ракетные комплексы «Искандер-М».

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что подразделение рaкетных войск страны, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приняло участие в контрольных зaнятиях по управлению ракетными ударами.