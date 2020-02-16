https://static.news.ru/photo/ef655904-50b1-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет, собрания которого будут проводиться регулярно под председательском ООН.

Согласно итоговому заявлению, председательство в новом комитете будут сменяться по принципу ротации.

Они также обратились к сторонам конфликта с призывом придерживаться перемирия и попросили ускорить переговоры по вопросу обеспечения постоянного режима прекращения огня, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали Россию «решительным и находчивым конкурентом» Вашингтона, поскольку она якобы использует военную силу для навязывания своей воли другим государствам. В ведомстве предположили, что Москва может использовать в своих политических и экономических интересах ситуацию в Ливии.