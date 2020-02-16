Участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет, собрания которого будут проводиться регулярно под председательском ООН.
Согласно итоговому заявлению, председательство в новом комитете будут сменяться по принципу ротации.
Они также обратились к сторонам конфликта с призывом придерживаться перемирия и попросили ускорить переговоры по вопросу обеспечения постоянного режима прекращения огня,
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали Россию «решительным и находчивым конкурентом» Вашингтона, поскольку она якобы использует военную силу для навязывания своей воли другим государствам. В ведомстве предположили, что Москва может использовать в своих политических и экономических интересах ситуацию в Ливии.
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