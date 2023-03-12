Украинские полярники декоммунизировали указатели в Антарктиде Участники украинской экспедиции в Антарктиде декоммунизировали таблички с названиями городов

Фото: UAC

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский»

В Антарктиде участники украинской экспедиции декоммунизировали названия городов на указателях, сообщили в Национальном антарктическом научном центре. Смену топонимов на табличках возле станции «Академик Вернадский» полярники назвали частью «масштабного ремонта», передает РИА Новости.

Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции «Академик Вернадский». На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов. <...> Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы, — сообщили в научном центре.

Полярники также добавили к указателям городов Мариуполь и Бучу, окрашенные в красно-черные цвета флага, использующегося украинскими националистическими и экстремистскими организациями.

Ранее на Украине захотели переименовать город Ватутино, названный в честь советского генерала Николая Ватутина. В горсовете рассказали, что в ходе конкурса на новое название большинство жителей поддержало вариант «Богачево», — так же называется железнодорожная станция, расположенная в городе.