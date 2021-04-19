Участница британского «Последнего героя» умерла от рака

https://static.news.ru/photo/0e8c76a0-a11a-11eb-84ad-96000091f725_660.jpg Сандей Беркест (справа) с дочерью Фото: kennedy_burquest /instagram.com

Экс-участница британской версии телешоу «Последний герой» Сандей Беркест умерла в возрасте 50 лет от онкологического заболевания. Информацию об уходе из жизни женщины подтвердила её дочь Кеннеди 18 апреля. Она опубликовала архивное фото с покойной в социальной сети.

Моей невероятно красивой маме. Благодарю тебя. Спасибо за то, что ты боролась так сильно и так долго. <...> Благодарю тебя за то, что ты воспитала меня. <...> Моё сердце разрывается от осознания того, что ты никогда не увидишь меня в день моей свадьбы и не будешь рядом, когда у меня родится первый ребёнок, — написала Кеннеди Беркест на своей странице в Instagram.

Последние несколько лет Сандей пыталась победить несколько видов рака. У неё нашли опухоли в пищеводе и яичниках, а летом 2020-го медики пришли к выводу, что пациентке осталось жить всего несколько месяцев. Ещё в 2012-м у Беркест обнаружили злокачественное образование в молочной железе, но ей удалось справиться с недугом. В «Последнем герое» она участвовала в 2016-м.

Ранее сообщалось, что в США скончался один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке. Ему был 81 год. Гешке проживал в Калифорнии. Смерть наступила в минувшую пятницу, 16 апреля. Причина смерти не уточняется.

Как заявил действующий глава компании Adobe Шантану Нарайен, это огромная потеря для всего сообщества и для всей индустрии технологий, которой Гешке служил ориентиром на протяжении десятилетий.