Убийца трёх человек напал на автобус со школьниками в Косово из мести

Убийца трёх человек напал на автобус со школьниками в Косово из местиМотивом нападения на школьный автобус в Косово стала месть
Месть стала причиной нападения со стрельбой на школьный автобус в Косово и Метохии. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает газета «Курир».
По данным издания, молодой человек ехал в школьном автобусе и при этом вёл себя неподобающим образом. В частности, он приставал к девушкам. Водитель и кондуктор
По имеющимся данным, жертвами нападения стали водитель автобуса и ученики 17 и 19 лет. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Его поисками занимается полиция.
По данным СМИ Косово, в автобусе ехали школьники-албанцы.
Полиция самопровозглашённой Республики Косово не считает обстрел автобуса терактом,
Ранее сообщалось о том, что неизвестный расстрелял автобус со школьниками. Два человека получили ранения.