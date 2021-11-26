Убийца трёх человек напал на автобус со школьниками в Косово из мести

Месть стала причиной нападения со стрельбой на школьный автобус в Косово и Метохии. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает газета «Курир».

По данным издания, молодой человек ехал в школьном автобусе и при этом вёл себя неподобающим образом. В частности, он приставал к девушкам. Водитель и кондуктор высадили хулигана из транспорта. В ответ на это молодой человек раздобыл автомат, а когда автобус возвращался обратно, расстрелял его в упор.

По имеющимся данным, жертвами нападения стали водитель автобуса и ученики 17 и 19 лет. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Его поисками занимается полиция.

По данным СМИ Косово, в автобусе ехали школьники-албанцы.

Полиция самопровозглашённой Республики Косово не считает обстрел автобуса терактом, передаёт радио и телевидение Косово.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный расстрелял автобус со школьниками. Два человека получили ранения.