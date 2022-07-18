Убийца Абэ планировал покушение несколько лет

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Портрет покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, планировал нападение на него на протяжении нескольких лет. О своих намерениях он открыто говорил в соцсетях, передает телеканал NHK.

Ямагами считал Абэ последователем религиозной организации «Церковь объединения». Мужчина неоднократно заявлял о своей ненависти к этой организации. По данным СМИ, его мать долгое время состояла в ней и пожертвовала в общей сложности 100 млн иен.

Первоначально Ямагами планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени экс-премьера. В организации официально заявили, что Абэ не имел никакого отношения к её деятельности.

Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Ямагами выстрелил в экс-премьера дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика доставили в больницу, где он скончался от потери крови.

Нападавшего задержали на месте преступления. Сопротивления он при этом не оказывал. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Востоковед Олег Казаков допустил, что убийца Абэ может быть приговорён к высшей мере наказания.