Востоковед не исключил, что убийцу Абэ приговорят к смертной казни Востоковед Казаков посчитал возможной казнь убийцы экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: Naoki Morita/AFLO

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может быть приговорен к смертной казни, заявил в интервью Lenta.ru старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Он добавил, что действия подозреваемого в нападении 40-летнего Тэцуи Ямагами с точки зрения японцев кажутся дикостью, а отношение к Абэ в обществе в целом было позитивным. Преступник будет осужден не только законом, но и общественностью Японии, подчеркнул эксперт.

Казаков уточнил, что Япония до сих пор не отменила смертную казнь. Если убийство политика будет квалифицировано как террористический акт, велика вероятность того, что Ямагами приговорят к смерти.

Казнь в Японии осуществляется через повешение. Подобные судебные процессы в стране идут очень долго, и осужденные могут провести в тюрьме несколько лет перед исполнением приговора, отметил эксперт.

Будет проверяться и психическое состояние человека. Приговор зависит от совокупности разных факторов. Но не исключаю, что ввиду высокого резонанса может быть предложено наказание в виде смертной казни, — заявил Казаков.

Покушение на Абэ было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался от потери крови в больнице, куда был доставлен после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов.

Ямагами был задержан полицией. Он стрелял в политика из самодельного оружия. Нападавший в ходе допроса заявил, что хотел убить экс-премьера, поскольку был недоволен им.