Подозреваемому в нападении на Абэ предъявлено обвинение в убийстве Подозреваемому в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ предъявили обвинение в убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемому в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летнему бывшему военному Тэцуе Ямагами предъявили обвинение в убийстве, передает NHK. Его передали прокуратуре.

Полиция арестовала по подозрению в покушении на убийство безработного из города Нара, подозреваемого Ямагами Тэцую, утром 10 июля обвинение было заменено на убийство и направлено в прокуратуру, — говорится в сообщении.

На допросе Ямагами признался, что перед покушением пытался сделать бомбу. Кроме того, по словам обвиняемого, накануне инцидента он изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Утром 8 июля Ямагами дважды выстрелил из самодельного оружия в экс-премьера в городе Нара, когда тот выступал в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политика ранили в шею и сердце, в результате чего началось внутреннее кровотечение, спустя несколько часов он умер в больнице.

Подозреваемый был задержан на месте. На допросе он объяснил, что Абэ состоял в религиозной группе, которая вынудила его мать сделать большое пожертвование, из-за чего жизнь его семьи «пошла под откос».

Политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов считает, что убийство Абэ было заказным. На это указывает то, что во время выстрела у одного из секьюрити не раскладывался должным образом бронещит, а Абэ попытались прикрыть не сразу.