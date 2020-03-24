https://static.news.ru/photo/3e144a9c-6db3-11ea-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Половина из заразившихся коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess не имели симптомов заболевания на момент тестирования.

Всего инфекция была выявлена у 712 человек. У 331 из них заболевание протекало без каких-либо видимых признаков. При этом следы вируса были обнаружены на различных поверхностях в каютах как у тех, кто демонстрировал наличие симптомов, так и у тех, у кого они отсутствовали.

Вирус можно было выявить в течение 17 дней после того, как люди покинули борт судна, но до проведения дезинфекции, сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся туда 3 февраля. На его борту находились 3,7 тысячи человек из различных стран, в том числе России. В течение двух недель после прибытия в порт они оставались на борту на карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что скончались два пассажира лайнера из Японии, заболевшие коронавирусом. Всего жертвами инфекции стали 10 человек.

На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились свыше 381 тысячи человек. Из них 16,5 тысячи умерли и более 101 тысячи выздоровели. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Выздоровели 17 человек.