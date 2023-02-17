«У нас сомнений нет»: Рябков обвинил США в подрыве «Северных потоков» Замглавы МИД РФ Рябков: в подрыве «Северных потоков» виноваты США, это уже доказанный факт

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Дипломат добавил, что российский МИД продолжит работу над тем, чтобы это не осталось без последствий для Вашингтона. Он назвал диверсию «возмутительной».

В том, что ответственность на США, у нас сомнений нет, и мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США. Вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт, — сказал Рябков.

По его словам, это был «террористический акт неслыханных масштабов». Он добавил, что Россия больше не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на «Северных потоках».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».