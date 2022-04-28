У домработницы Медведчука изъяли более $500 тысяч

Виктор Медведчук / Фото kremlin.ru

У горничной украинского политика Виктора Медведчука при обыске изъяли $467 тысяч и €87 тысяч (всего $557 тысяч), сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, на которую ссылается «Страна.ua». В апреле сотрудники СБУ задержали Медведчука. После этого суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежащих ему и его жене Оксане Марченко.

У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по части 4 ст. 110-2 УК Украины, — сказано в сообщении.

Ранее Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.