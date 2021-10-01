У берегов Вануату произошло сильное землетрясение

У берегов небольшого островного государства Вануату, расположенного в юго-западной части Тихого океана, произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 7,2.

Землетрясение было зафиксировано в 6.29 по времени UTC (9.29 мск). Его очаг находился на глубине 487 км. Данных о пострадавших и угрозе цунами пока не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции на острове Крит. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков находился в 18 км к юго-востоку от Ираклиона. Очаг стихии залегал на глубине 2 км. Никто не пострадал.

Ещё одно землетрясение магнитудой больше семи баллов по шкале Рихтера, случившееся в августе на Гаити, унесло жизни 1300 человек, более пяти тысяч жителей столицы страны получили различные травмы. Самые распространённые увечья при землетрясениях — это открытые переломы, рваные раны, которые очень опасны с точки зрения нагноений. Многие раненые своевременно первую помощь не получили.