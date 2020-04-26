Тысячи жителей Израиля вышли с протестом против коалиционного правительства

https://static.news.ru/photo/f942e554-87c0-11ea-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Многотысячная акция протеста проходит в Тель-Авиве. Её участники выступают против соглашения о коалиционном правительстве, заключённом премьером Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцем.

Протестующие считают, что соглашение позволит главе кабмина остаться на своём посту и оказать давление на судебную систему. Это ставит под сомнение справедливость разбирательства и вердикта по делу о взятках и мошенничестве, в которых обвиняется Нетаньяху, сообщает Regnum.

Ранее NEWS.ru писал, что Бени Ганца бывшие его соратники обвинили в краже голосов избирателей. Поводом для этого послужило неожиданное избрание лидера оппозиции спикером кнессета.