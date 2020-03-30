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На фоне пандемии коронавируса Twitter ужесточил требования к публикуемым материалам, администрация соцсети следит, чтобы на страницах пользователей не публиковался контент, противоречащий рекомендациям ВОЗ. За нарушение этих правил уже удалили две воскресные публикации в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару.

29 марта Болсонару отправился в пригород столицы Бразилии, посетил несколько магазинов, пообщался с народом, чтобы узнать их мнение о введённых ранее ограничениях. Вокруг него собирались толпы людей, что противоречило рекомендациям Минздрава о необходимости соблюдать дистанцирование и самоизоляцию. Кроме того, политик заявлял, что «смерть неизбежна» и призывал сторонников «встретить вирус, как подобает мужчине», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, бразильский президент Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус COVID-19. Анализы показали, что глава государства здоров. Первый тест 12 марта показал наличие антител к вирусу, и Болсонару рисковал стать первым национальным лидером, заражённым COVID-19.