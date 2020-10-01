ТВ Азербайджана показало доказательства продвижения войск в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2de8ac1c-03fe-11eb-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS RU life

Азербайджанский канал «Хазар» продемонстрировал кадры с освобождёнными территориями Нагорного Карабаха.

По данным телеканала, азербайджанская армия продвинулась вперёд и освободила некоторые населённые пункты.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Однако удар не удался из-за плохого качества техники.

Президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Лидеры стран осудили насилие, которое имеет место на линии соприкосновения. По словам президентов, они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых в результате военных действий.