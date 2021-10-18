Турне главы Пентагона: США дразнят Украину и Грузию

Глава Пентагона Ллойд Остин начал своё турне по странам Черноморского региона с Грузии. По итогам переговоров на высоком уровне Вашингтон и Тбилиси заключили соглашение о партнёрстве в сфере обороны. Главе военного ведомства также предстоит посетить Украину и Румынию, прежде чем он отправится на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 21 октября. Турне Остина призвано прояснить то, как будет выстраиваться политика администрации Джо Байдена в Черноморском регионе, который, по оценкам исследователей, нуждается в наращивании оборонного потенциала «для сдерживания России».

Повестка грузинского визита Остина включила подписание договорённостей об оборонном партнёрстве между Вашингтоном и Тбилиси, переговоры на высшем уровне, а также встречи с работающими в стране американскими военнослужащими.

Это означает переход на высокую фазу сотрудничества в сфере безопасности между нашими странами, — сказал Остин после подписания соглашений с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Инициатива о сотрудничестве Вашингтона и Тбилиси в сфере обороны состоит из двух элементов: поддержка в институциональном усилении грузинского оборонного ведомства и его структур, а также развитие возможностей вооружённых сил за счёт совместных учений на уровне бригад.

Отдельно Остин попытался повлиять на Тбилиси в вопросе присоединения к формату «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция, Иран) по Закавказью.

Я бы отметил, что Россия должна уважать обязательства соглашения о прекращении огня от 2008 года, прежде чем обсуждать какие-то новые форматы, — сказал он на пресс-конференции с Бурчуладзе.

Лейтмотив контактов в столицах Грузии и Украины был понятен заранее — необходимость следования критериям для получения членства в НАТО. Дверь Североатлантического альянса должна быть по-прежнему открыта для соседствующих с Россией государств, подчёркивали в Пентагоне незадолго до начала поездки.

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в Тбилиси Shakh Aivazov/AP/TASS

Однако если стремление Украины и Грузии получить членство в военном блоке понятно, то степень приверженности США принципу взаимодействия с государствами, добивающимися места в Альянсе, представляет собой наибольшую интригу, если учесть продемонстрированный администрацией Байдена за эти месяцы своеобразный подход к уважению союзнических обязательств. Не исключено, что турне Остина должно было развеять некоторые опасения и продемонстрировать, что у Белого дома есть концепция взаимодействия с Черноморским регионом.

Кризис диалога

Отдельная задача шефа Пентагона — сверить часы с партнёрами в преддверии министерской встречи в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября. Несмотря на то что основная тема переговоров в Брюсселе — содержание новой стратегической концепции военного блока, от дискуссии по поводу российской политики участникам мероприятия не уйти. Тем более если учесть обмен рестриктивными мерами между Москвой и штаб-квартирой блока.

В частности, в день начала турне Остина МИД России объявил, что российское представительство при НАТО прекращает свою работу. Этому предшествовало решение Альянса сократить численность миссии РФ с 20 до 10 человек. Дипломатам был дан срок до конца октября, чтобы покинуть столицу Бельгии.

Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряжённости они не заинтересованы. Линия Альянса в отношении нашей страны становится всё более агрессивной, — констатировали на Смоленской площади.

Отдельно сообщается, что прекращена работа военного и информационного бюро НАТО в Москве.

Отсутствие каналов коммуникации становится новой реальностью отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, что представляет особые риски в условиях не снижающегося градуса взаимных обвинений. В недавнем разговоре с французскими журналистами глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков дал понять, что НАТО всё сильнее подталкивает Москву к тому, чтобы принять «активные меры для обеспечения собственной безопасности».

Отсутствие уверенности

Черноморские государства являются наиболее уязвимым флангом НАТО, констатируют западные исследователи. В докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) о «наращивании военной мощи России в Крыму и на Чёрном море» говорится, что Украина и Грузия нуждаются в серьёзных программах по наращиванию военного потенциала. Западные страны, говорится в докладе, должны заниматься не только повышением оперативной совместимости своих вооружённых сил с армиями черноморских игроков, но и улучшать их инфраструктуру за счёт конкретных линий помощи. Боеготовность прибрежных государств оставляет желать лучшего, следует из исследования европейского аналитического центра.

Эти две страны (Украина и Грузия. — NEWS.ru) никогда не могут быть уверены в том, насколько большую поддержку они получат от Запада в момент [военного] кризиса или, соответственно, насколько тесное взаимодействие им потребуется с западными силами, — считают в ECFR.

Согласно этим оценкам, у Запада всегда будет риск инвестировать в оборонные возможности этих стран. Так, несмотря на то что Грузия вкладывалась больше, чем Украина, в обеспечение оперативной совместимости с НАТО, её внутриполитический кризис заставил США и большинство европейских стран усомниться в необходимости углубления связей с ней, констатирует доклад.

Министр обороны США Ллойд Остин Olivier Douliery - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Автор исследования, старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в разговоре с NEWS.ru заметил, что нынешнее турне Остина по черноморским странам призвано прояснить ситуацию и с масштабами манёвров НАТО.

Много вопросов нужно обсудить по поводу [военных] учений в следующем году, которые, по поступающим из Вашингтона слухам, могут быть гораздо меньше тех, которые проходили в этом году. Густав Грессель старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) старший научный сотрудник программы «Большая Европа» в берлинском офисе Европейского совета по международным отношениям (ECFR)

Прибрежные государства проявляют большой интерес к их продолжению, заключил аналитик.